Водителя до сих пор не нашли: автомобиль с подростками и 19-летним парнем провалился под лед Ангары

Ночью на 26 февраля автомобиль ВАЗ-2109 с тремя молодыми людьми провалился под лед Ангары в деревне Усть-Куда. В салоне находились подростки 16 и 17 лет, а также 19-летний водитель. Об этом сообщают в администрации Иркутского района.