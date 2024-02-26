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Водителя до сих пор не нашли: автомобиль с подростками и 19-летним парнем провалился под лед Ангары

Автомобиль с тремя парнями провалился под лед Ангары в Иркутском районе.
Источник: Комсомольская правда

Ночью на 26 февраля автомобиль ВАЗ-2109 с тремя молодыми людьми провалился под лед Ангары в деревне Усть-Куда. В салоне находились подростки 16 и 17 лет, а также 19-летний водитель. Об этом сообщают в администрации Иркутского района.

— Подростки сами выбрались из воды и сообщили о произошедшем. Их госпитализировали с переохлаждением и обморожением кистей рук, — говорят в администрации.

А вот 19-летнего парня до сих пор не нашли. На месте происшествия в течение дня его будут искать водолазы.

В МЧС Иркутской области предупреждают о том, что выходить и выезжать на лед опасно для жизни.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что две женщины погибли в ДТП в Нукутском районе Иркутской области.

несчастный случай