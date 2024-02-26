Похитители машинок для майнинга устроили погоню с полицейскими в Иркутске

25 декабря прошлого года в полицию с заявлением обратился владелец шиномонтажной мастерской из Иркутска, пояснив, что из помещения, где он работает, было украдено оборудование для добычи криптовалюты. Полицейские установили личности предполагаемых похитителей — ими оказались 35-летний и 37-летний ранее судимые местные жители, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.