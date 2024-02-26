Похитители машинок для майнинга устроили погоню с полицейскими в Иркутске

25 декабря прошлого года в полицию с заявлением обратился владелец шиномонтажной мастерской из Иркутска, пояснив, что из помещения, где он работает, было украдено оборудование для добычи криптовалюты. Полицейские установили личности предполагаемых похитителей — ими оказались 35-летний и 37-летний ранее судимые местные жители, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Когда подозреваемые перемещались по городу на Honda Civic, сотрудники ДПС попытались остановить иномарку, но водитель их проигнорировал и увеличил скорость, после чего началась погоня.
Задержать злоумышленников удалось на Байкальском кольце, когда водитель автомобиля не справился с управлением, и иномарку занесло. Воспользовавшись моментом, старший лейтенант полиции Александр Егоров выбежал из патрульного автомобиля и на ходу запрыгнул в салон преследуемой легковушки, заглушил двигатель и вытащил ключи из замка зажигания.
Подоспевшие на помощь коллеги задержали подозреваемых. В салоне автомобиля сотрудники обнаружили четыре машинки для добычи криптовалюты.
Задержанные пояснили, что пошли на кражу ради денег. Правоохранители установили причастность молодых людей к четырем эпизодам похищения майнингового оборудования, которые они совершали в Иркутске и районе. Ущерб от содеянного превысил 1 млн рублей. Возбуждены уголовные дела, проводится расследование.