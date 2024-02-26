Жестокое убийство в Павлодарской области: задержан преступник спустя 15 лет

«С его слов, она ушла к подруге и не вернулась. Начался розыск пропавшей, ориентированы регионы Казахстана и соседнего государства, где имела контакты пропавшая. Через год труп женщины был обнаружен в озере. Геномная экспертиза подтвердила личность без вести пропавшей павлодарки», — говорится в сообщении.