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Жестокое убийство в Павлодарской области: задержан преступник спустя 15 лет

Преступник, скрывавшийся 15 лет за жестокое убийство павлодарки, задержан полицией Павлодара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Источник: polisia.kz

В 2009 году в полицию Павлодара обратился мужчина и сообщил о пропаже супруги.

«С его слов, она ушла к подруге и не вернулась. Начался розыск пропавшей, ориентированы регионы Казахстана и соседнего государства, где имела контакты пропавшая. Через год труп женщины был обнаружен в озере. Геномная экспертиза подтвердила личность без вести пропавшей павлодарки», — говорится в сообщении.

Все эти годы по делу проводились различные мероприятия, но преступление раскрыть не удавалось. Расследование находилось на особом контроле руководства.

В текущем году полиция Павлодарской области вышла на след подозреваемого. Установлено, что мужчина в ссоре задушил ее, после чего утопил тело.

«Установлено, что он долгое время находился в местах лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений. И в 2022 году получил условно-досрочное освобождение. Задержали его в Астане. В настоящее время уголовное дело возобновлено. Расследование продолжается», — сообщил начальник криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.