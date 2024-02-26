Солдат ВСУ рассказал, как решил сдаться в плен российским военным в Авдеевке

Дядчук поделился, что со своим подразделением приехал в Авдеевку за неделю до штурма российскими войсками. При этом, по его словам, он не знал, что едет именно в Авдеевку. В первый же день потерял всех своих сослуживцев на позиции и решил отступить назад, а при отступлении попал под огонь своих же подразделений. Военный был отрезан от своих сослуживцев, так как у него даже не было рации, чтобы с ними связаться. В итоге он спрятался в одном из разрушенных зданий, где пробыл неделю.