Солдат ВСУ рассказал, как решил сдаться в плен российским военным в Авдеевке

Дядчук поделился, что со своим подразделением приехал в Авдеевку за неделю до штурма российскими войсками. При этом, по его словам, он не знал, что едет именно в Авдеевку. В первый же день потерял всех своих сослуживцев на позиции и решил отступить назад, а при отступлении попал под огонь своих же подразделений. Военный был отрезан от своих сослуживцев, так как у него даже не было рации, чтобы с ними связаться. В итоге он спрятался в одном из разрушенных зданий, где пробыл неделю.
Дядчук обратил внимание, что россияне к нему отнеслись гуманно при взятии в плен и даже предоставили медпомощь.
Военный отметил, что в Авдеевке Украина понесла большие потери. Он добавил, что отступление его сослуживцев было хаотичным и несвоевременным, потому что им поздно дали команду.
Ранее российские бойцы взяли под контроль южную часть Работино.