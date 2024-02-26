В Татарстане автобус с 40 пассажирами опрокинулся в кювет. ДТП произошло 25 февраля в 15.30 на автодороге Чистополь — Нижнекамск, неподалеку от поворота на село Каенлы.
По предварительным данным Госавтоинспекции РТ, 59-летний водитель автобуса «Хендай», двигаясь в направлении Нижнекамска, превысил безопасную скорость, не учел метеорологические условия и совершил съезд в кювет попутного направления.
Прибывшие медики скорой помощи осмотрели всех пассажиров, медицинская помощь никому не понадобилась. Люди уехали с места ДТП на попутках.
Обстоятельства и причины аварии предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции Татарстана.