Хабаровчанин устроил дома пожар, покурив в кровати

На выходных в Хабаровском крае произошли два пожара, в которых пострадали люди. Все они случились ночью. Госпожарнадзор выясняет обстоятельства и причины каждого из них. Пока известно только, что извещателей ни в одном доме не было.
Первое происшествие случилось в 02:12 25 февраля. Загорелась пятиэтажка в поселке Заветы Ильича Советско-Гаванского района. На место выехали пять человек на двух машинах. Огонь возник в квартире на третьем этаж, пожар занесло дымом. Возгорание пожарные смогли быстро потушить, уже через полчаса он был ликвидирован. Пострадали домашние вещи на пяти квадратных метрах и хозяин квартиры, мужчина 52 лет. Он рассказал, что квартира обесточена за долги, а сам он накануне курил в постели.
В половину первого 26 февраля загорелась квартира в бараке на Красноармейской в Хабаровске. На вызов по повышенному рангу выехал расчет. В одной из комнат горели домашние вещи. Остановить огонь получилось за полчаса, потом огнеборцы начали проливку. Работы закончились только к трем часам ночи. Огонь охватил 20 квадратных метров. Из подъезда эвакуировали четырех человек, в больницу увезли женщину 45 лет. Она получила ожоги. Всего на месте работали 20 человек на семи специализированных машинах.