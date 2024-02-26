Хабаровчанин устроил дома пожар, покурив в кровати

Первое происшествие случилось в 02:12 25 февраля. Загорелась пятиэтажка в поселке Заветы Ильича Советско-Гаванского района. На место выехали пять человек на двух машинах. Огонь возник в квартире на третьем этаж, пожар занесло дымом. Возгорание пожарные смогли быстро потушить, уже через полчаса он был ликвидирован. Пострадали домашние вещи на пяти квадратных метрах и хозяин квартиры, мужчина 52 лет. Он рассказал, что квартира обесточена за долги, а сам он накануне курил в постели.