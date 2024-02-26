В Красноярском крае начальника почты подозревают в присвоении денег «на корм курам и козам»

О возбуждении уголовного дела сообщили в краевой полиции.
В отдел экономической безопасности и противодействия коррупции обратились представители почты, сообщившие, что в отдении поселка Новый Путь Железногорского почтамта при инвентаризации выявили нарушения. Полицейские провели проверку и выявили недостачу. К ней могла быть причастна 26-летняя начальник отделения.
«По версии следствия, женщина, имея задолженности перед несколькими микрокредитными организациями, в течение нескольких месяцев за счет денежных средств граждан оплачивала свои коммунальные услуги, страховку на автомобиль, пополняла счет мобильного телефона. Также женщина пользовалась наличными, просто забирая из кассы нужную ей сумму. Тратила, по ее словам, на продукты, сигареты и по “другой необходимости”: на приобретение корма для кур и коз. Общая сумма ущерба составила около 350 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.
В отношении уже бывшего руководителя почтового отделения возбудили уголовное дело статье «Присвоение или растрата». Санкция инкриминируемой ей статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.