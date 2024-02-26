В Красноярском крае начальника почты подозревают в присвоении денег «на корм курам и козам»

«По версии следствия, женщина, имея задолженности перед несколькими микрокредитными организациями, в течение нескольких месяцев за счет денежных средств граждан оплачивала свои коммунальные услуги, страховку на автомобиль, пополняла счет мобильного телефона. Также женщина пользовалась наличными, просто забирая из кассы нужную ей сумму. Тратила, по ее словам, на продукты, сигареты и по “другой необходимости”: на приобретение корма для кур и коз. Общая сумма ущерба составила около 350 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.