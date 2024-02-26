Появились подробности пожара в историческом доме в центре Ростова-на-Дону

По данным ведомства, на третьем этаже доходного дома загорелась квартира. Очевидцы, увидев полыхающее помещение, сразу же вызвали спасателей. Огонь за считанные минуты охватил порядка 20 квадратных метров жилья. Из здания эвакуировали десять человек. Прибывшие спасатели потушили огонь за полчаса. К счастью, обошлось без пострадавших.