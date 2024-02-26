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Над Черным морем сбили две украинские ракеты

Украина вновь пыталась атаковать Крым ракетами.
Источник: МК.RU Крым

Вечером 25 февраля над Черным морем были сбиты две украинские ракеты. Об этом сообщает пресс-служба МО РФ.

По информации ведомства, Украина пыталась атаковать Крым двумя авиационными ракетами. Атака была успешно отражена.