Над Черным морем сбили две украинские ракеты

Вечером 25 февраля над Черным морем были сбиты две украинские ракеты. Об этом сообщает пресс-служба МО РФ.
По информации ведомства, Украина пыталась атаковать Крым двумя авиационными ракетами. Атака была успешно отражена.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Вечером 25 февраля над Черным морем были сбиты две украинские ракеты. Об этом сообщает пресс-служба МО РФ.
По информации ведомства, Украина пыталась атаковать Крым двумя авиационными ракетами. Атака была успешно отражена.