В Госдуме заявили о шокирующих для украинцев реальных потерях ВСУ

«Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти во главе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским сознательно скрывают ужасную статистику, в десятки раз сокращая реальные потери», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».
По его мнению, Зеленский является безответственным руководителем, трусом и предателем.
По его словам, своими «виртуальными заявлениями» о потерях украинский лидер хочет поднять боевой дух измотанного и деморализованного после «мясных штурмов украинского воинства».
Накануне Зеленский в ходе пресс-конференции озвучил потери ВСУ. По его словам, они составили 31 тыс. человек.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все украинцы, и особенно военные, понимают, что Зеленский лжет, говоря о потерях в рядах украинской армии. Она подчеркнула, что граждане Украины для ее президента — не люди, а единицы, которые можно использовать, чтобы получить еще финансовой помощи Запада.
Газета The New York Times также указала на несоответствие представленных Зеленским данных о количестве погибших. Издание отметило, что количество погибших солдат украинской армии, озвученное украинским президентом, более чем в два раза ниже данных, которыми располагал Вашингтон летом 2023 года.
При этом президент РФ Владимир Путин еще в октябре 2023 года указывал, что во время украинского контрнаступления ВСУ потеряли 71,5 тыс. человек. Позднее, в феврале 2024-го, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выступил с обновленными данными и рассказал, что за всё время контрнаступления ВСУ потеряли 166 тыс. человек убитыми и ранеными.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.