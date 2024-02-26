В Госдуме заявили о шокирующих для украинцев реальных потерях ВСУ

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все украинцы, и особенно военные, понимают, что Зеленский лжет, говоря о потерях в рядах украинской армии. Она подчеркнула, что граждане Украины для ее президента — не люди, а единицы, которые можно использовать, чтобы получить еще финансовой помощи Запада.