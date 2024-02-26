На Урале напали на врача «скорой помощи», приехавшего на вызов

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 23 февраля в Богдановиче: бригада «скорой» приехала по вызову для оказания экстренной помощи жителю города. В квартире пациент внезапно напал на одного из фельдшеров, причинив ему рану головы.