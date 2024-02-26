Полиция Владивостока нашла малолетних вандалов, разгромивших видовую на Бурачка

Также отметим, что во Владивостоке периодически происходят акты вандализма в общественных местах. Так, в октябре прошлого года молодые люди попытались разрушить благоустройство сквера на Ульяновской, 8. А в текущем месяце любители портить муниципальное имущество разнесли очередную автобусную остановку в районе улицы Калинина и разгромили территорию у озера на Сафонова.