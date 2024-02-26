Вошла в доверие к жене: комсомольчанка предстанет перед судом за кражу у брата

В Комсомольске-на-Амуре полицейские закончили расследовать дело о краже денег с банковского счета. Потерпевшим стал 37-леьний мужчина. Он уехал в командировку, а когда вернулся, увидел, что с его карты кто-то потратил 60 тысяч рублей.
Оперативники начали разбираться в деле. Оказалось, что карту мужчина оставил своей жене и уехал в другой город. Когда его не было, в гости заглянула сестра горожанина. Женщины устроили застолье, несколько раз ходили в магазин за продуктами и алкоголем. Вечеринка закончилась только под утро. Родственницы уснули.
— Проснувшись одна в квартире, супруга потерпевшего хотела сходить в магазин, но не смогла найти карту на месте. Через несколько дней, когда заявитель вернулся из командировки и узнал о пропаже пластика, он обратился в банк и выяснил, что по карте прошли списания, не имеющие отношения к тратам его супруги. Мужчина обратился в полицию, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Против нее заведено уголовное дело. Женщине грозит шесть лет колонии.