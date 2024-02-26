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Вошла в доверие к жене: комсомольчанка предстанет перед судом за кражу у брата

Жительница Комсомольска-на-Амуре обокрала своего брата.
Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске-на-Амуре полицейские закончили расследовать дело о краже денег с банковского счета. Потерпевшим стал 37-леьний мужчина. Он уехал в командировку, а когда вернулся, увидел, что с его карты кто-то потратил 60 тысяч рублей.

Оперативники начали разбираться в деле. Оказалось, что карту мужчина оставил своей жене и уехал в другой город. Когда его не было, в гости заглянула сестра горожанина. Женщины устроили застолье, несколько раз ходили в магазин за продуктами и алкоголем. Вечеринка закончилась только под утро. Родственницы уснули.

— Проснувшись одна в квартире, супруга потерпевшего хотела сходить в магазин, но не смогла найти карту на месте. Через несколько дней, когда заявитель вернулся из командировки и узнал о пропаже пластика, он обратился в банк и выяснил, что по карте прошли списания, не имеющие отношения к тратам его супруги. Мужчина обратился в полицию, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Воришкой оказалась 40-летняя двоюродная сестра мужчины. Она нигде не работала и решила похитить деньги, как только узнала пароль. Женщина дождалась, когда супруга брата уснет и стащила карту. На 16 тысяч она купила одежду, остальные деньги сняла и потратила на еду, алкоголь и другие нужды.

Против нее заведено уголовное дело. Женщине грозит шесть лет колонии.