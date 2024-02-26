Вошла в доверие к жене: комсомольчанка предстанет перед судом за кражу у брата

— Проснувшись одна в квартире, супруга потерпевшего хотела сходить в магазин, но не смогла найти карту на месте. Через несколько дней, когда заявитель вернулся из командировки и узнал о пропаже пластика, он обратился в банк и выяснил, что по карте прошли списания, не имеющие отношения к тратам его супруги. Мужчина обратился в полицию, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.