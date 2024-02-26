Сегодня огласят приговоры фигурантам дела о сиропе «Док-1 Макс»

По информации пресс-службы столичных судов, заседание суда, на котором будет вынесен приговор, начнется сегодня, 26 февраля, в 15:00.
Напомним, что Ташкентский городской суд по уголовным делам начал рассматривать дело, связанное со смертью детей от приема лекарств индийской фармкомпании Marion Biotech в августе прошлого года.
Для директора Quramax Medikal, дистрибьютора индийского препарата «Док-1 Макс», Рагвендра Пратара прокурор запросил 20 лет лишения свободы.
Бывшего директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардора Кариева и двух его заместителей обвинение просило приговорить к 18 годам тюрьмы и лишить права занимать руководящие и материально ответственные должности сроком на три года.
На последнем заседании суда экс-руководитель агентства отверг все обвинения в свой адрес и просил у суда оправдания.