Очередной афтершок зафиксировали в Алматы

Сейсмический инцидент был зарегистрирован в 7:28 утра по местному времени 26 февраля. Определено, что эпицентр землетрясения находится в 263 км на юго-восток от города Алматы, на территории Китая. Специалисты-сейсмологи классифицировали это событие как афтершок, отмечая, что в Казахстане оно не было ощутимо.
Характеристики землетрясения следующие:
- Энергетический класс — 11,3;
- Магнитуда MPV — 5,2;
- Глубина — 5 километров.
Согласно прогнозам сейсмологов, в текущем году в Казахстане не предвидятся значительные подземные толчки. Ранее было отмечено, что после январского землетрясения в регионе Алматы произошло более пяти тысяч афтершоков.