Очередной афтершок зафиксировали в Алматы

Сейсмический инцидент был зарегистрирован в 7:28 утра по местному времени 26 февраля. Определено, что эпицентр землетрясения находится в 263 км на юго-восток от города Алматы, на территории Китая. Специалисты-сейсмологи классифицировали это событие как афтершок, отмечая, что в Казахстане оно не было ощутимо.