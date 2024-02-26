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Очередной афтершок зафиксировали в Алматы

Сеть сейсмических станций Научного центра МЧС Казахстана зафиксировала еще одно землетрясение утром 26 февраля, сообщает El.kz.
Источник: EL.kz

Сейсмический инцидент был зарегистрирован в 7:28 утра по местному времени 26 февраля. Определено, что эпицентр землетрясения находится в 263 км на юго-восток от города Алматы, на территории Китая. Специалисты-сейсмологи классифицировали это событие как афтершок, отмечая, что в Казахстане оно не было ощутимо.

Характеристики землетрясения следующие:

  • Энергетический класс — 11,3;
  • Магнитуда MPV — 5,2;
  • Глубина — 5 километров.

Согласно прогнозам сейсмологов, в текущем году в Казахстане не предвидятся значительные подземные толчки. Ранее было отмечено, что после январского землетрясения в регионе Алматы произошло более пяти тысяч афтершоков.