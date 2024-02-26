Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Причиной жуткой аварии на ж/д переезде стал выезд авто перед поездом в Самарской области

В Самарской области машинист поезда не успел затормозить перед выехавшим авто.
Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 25 февраля, в городе Новокуйбышевск произошло столкновение поезда с легковушкой. Причиной ДТП на перегоне Жигули — Томылово в Самарской области стал выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом.

— В 13:15 на регулируемом ж/д переезде водитель легковушки выехал перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, — рассказали в пресс-службе Куйбышевской ЖД.

По предварительной информации, в результате ДТП был смертельно травмирован водитель автомобиля. За рулем машины находилась женщина, она погибла на месте происшествия.

По информации ГУ МВД России по Самарской области, ДТП произошло у поселка Маяк. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства смертельной аварии.

РЖД