Умер звезда «Капитана Марвел» и «Звездного пути» Кеннет Митчелл

В 2000-х он снимался в таких популярных сериалах, как «C.S.I.: Майами», «Морская полиция: Спецотдел» и «Менталист». В 2010 году Кеннет начал играть в полицейском сериале «Закон и порядок: Лос-Анджелес». Наибольшую известность ему принесли роли Аурелио в сериале «Звездный путь: Дискавери», а также Джозефа Денверса в фильме «Капитан Марвел» (отец главной героини).