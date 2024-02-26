Подробности и фото смертельного ДТП с «Ларгусом» под Петербургом

ДТП, как уже сообщалось, произошло 25 февраля около 19:50 на 7-м километре автодороги Песочный — Киссолово. 58-летний петербуржец на «Ларгусе», принадлежащем частной компании, выехал на встречную полосу, ударил лоб в лоб «Опель Астру» и улетел в кювет. Мужчина погиб на месте. 46-летняя женщина — водитель «Опеля», тоже петербурженка, не пострадала.