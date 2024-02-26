Подробности и фото смертельного ДТП с «Ларгусом» под Петербургом

«Лада» после столкновения с «Опелем» вылетела в кювет, и на первый взгляд, её повреждения не кажутся сильными, но водитель погиб. Детали смертельной аварии, случившейся вчера вечером во Всеволожском районе Ленобласти, стали известны «Фонтанке» 26 февраля.
ДТП, как уже сообщалось, произошло 25 февраля около 19:50 на 7-м километре автодороги Песочный — Киссолово. 58-летний петербуржец на «Ларгусе», принадлежащем частной компании, выехал на встречную полосу, ударил лоб в лоб «Опель Астру» и улетел в кювет. Мужчина погиб на месте. 46-летняя женщина — водитель «Опеля», тоже петербурженка, не пострадала.
Про водителя «Ларгуса» известно, что с начала 2023 года его 9 раз ловили на нарушениях ПДД. Все штрафы оплачены.