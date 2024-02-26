Полет «Упыря»: российские военные стартапы периода СВО на примере уральского FPV-дрона

Именно последних ­называет Владимир, когда говорит о примерных ориентирах, но при этом дальнейший рост собственных мощностей в ближайшем будущем глава проекта «Упырь» не планирует: «Я думаю задействовать мощности более крупных предприятий ОПК нашей страны. То есть на них будет сборка, а на нас — контроль качества. Предложения и контакты такие уже есть. Но продавать все, конечно, не будем. Хочется продолжить этим заниматься, а не бросать на половине. Чтобы крупные игроки занимались масштабированием продукта, а ты просто создавал что-то новое».