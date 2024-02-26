Стрельбой на свадьбе в Краснодаре заинтересовался Следком РФ

Как ранее сообщалось, 25 февраля в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина стреляет в воздух под окнами многоэтажного дома в районе Ейского шоссе в Краснодаре во время свадебного торжества. Кроме того, несколько автомобилей из свадебного кортежа блокировали проезжую часть.