Стрельбой на свадьбе в Краснодаре заинтересовался Следком РФ

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что участники свадебного кортежа в кубанской столице перекрыли три полосы федеральной трассы, двигались без регистрационных номерных знаков и стреляли в воздух, что является грубым нарушением общественного порядка.
Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю начали проверку данного инцидента.
Председатель Следственного комитета России поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе проверки и выявленных обстоятельствах.
Как ранее сообщалось, 25 февраля в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина стреляет в воздух под окнами многоэтажного дома в районе Ейского шоссе в Краснодаре во время свадебного торжества. Кроме того, несколько автомобилей из свадебного кортежа блокировали проезжую часть.
Позже выяснилось, что один из гостей стрелял из охолощенного оружия. Он публично извинился за свои действия.