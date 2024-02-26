Бездыханное тело и скорая: смертельная авария произошла в Приморье

Смертельная авария произошла на выезде из Владивостока под Артемом. Кадрами ДТП в социальных сетях делятся очевидцы. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По словам очевидцев, участниками аварии стали четыре автомобиля.
«Одну машину сильно разворотило. Человек без движения лежал на асфальте. Труп», — рассказывают приморцы.
По предварительной информации, Toyota Hiace въехал в УАЗ. Водитель Hiace вышел из автомобиля, чтобы осмотреть повреждения, и в этот момент на него наехал автомобиль Toyota Surf, из-за чего мужчина погиб.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что за время трех праздничных выходных в Приморье произошло 109 ДТП, в которых 3 человека погибли, а 16 получили травмы. Наибольшее число аварий произошло в праздничную пятницу (48 происшествий).