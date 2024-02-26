В Хабаровске за кражу 57 смартфонов осуждены менеджер магазина с приятелем

Суд вынес приговор по делу о краже гаджетов из павильона по продаже мобильной электроники в пригороде Хабаровска с ущербом около 900 тыс рублей. Один из обвиняемых, 23-летний житель ЕАО, получил условное наказание, а его подельник отправится в колонию строгого режима на 5,5 лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
«Кражу века» приятели совершили по предварительному сговору в июле 2022 года. 23-летний молодой человек, работавший в салоне связи в Берёзовке менеджером, передал сообщнику дубликат ключа от входной двери и подготовил к выносу 57 смартфонов популярных моделей и несколько других гаджетов. Второй участник преступления, 24-летний администратор компьютерного игрового клуба, проник в магазин и забрал добычу. Он же навел в салоне связи беспорядок — попытался представить дело так, что преступник долго искал и собирал гаджеты.
Замысел «криминальных гениев» опытные сыщики быстро раскрыли: слишком мало времени прошло с момента сработки сигнализации до прибытия на место ЧП охранников. Первыми под подозрение попали сотрудники салона связи, ведь дверь не была взломана. Так оперативники УМВД вышли на след преступников и вскоре связали одного подозреваемого с другим — в комнате, которую арендовал 24-летний уроженец Новосибирска, нашлась основная часть похищенного. За прошедшее с момента кражи время несколько гаджетов приятели успели продать.
— Кроме того, при личном досмотре администратора клуба оперативники обнаружили 10 свертков с белыми кристаллами — мефедроном общей массой 9,2 грамма, — отметили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю. — Молодой человек объяснил, что пытался заработать в качестве закладчика и связался с неизвестными лицами, которые сообщили ему координаты с оптовой партией наркотиков. Он забрал свёрток, расфасовал содержимое на разовые дозы, которые в дальнейшем планировал разложить в тайники.
Суд признал злоумышленников виновными в краже и, помимо прочего, обязал выплатить потерпевшей стороне 210 тыс рублей.
Напомним, ранее сотрудники уголовного розыска управления на транспорте МВД России по ДФО раскрыли кражу 65 смартфонов общей стоимостью около 500 тысяч рублей. Партия гаджетов, упакованная в два мешка, исчезла со склада в аэропорту Хабаровска.