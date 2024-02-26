В Хабаровске за кражу 57 смартфонов осуждены менеджер магазина с приятелем

«Кражу века» приятели совершили по предварительному сговору в июле 2022 года. 23-летний молодой человек, работавший в салоне связи в Берёзовке менеджером, передал сообщнику дубликат ключа от входной двери и подготовил к выносу 57 смартфонов популярных моделей и несколько других гаджетов. Второй участник преступления, 24-летний администратор компьютерного игрового клуба, проник в магазин и забрал добычу. Он же навел в салоне связи беспорядок — попытался представить дело так, что преступник долго искал и собирал гаджеты.