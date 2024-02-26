Полицейские нашли у хабаровчанина в машине наркотики

«В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 228 УК РФ “Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества”, окончено. С обвинительными заключениями оно направлены в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет», — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.