В Новосибирске задержали наркокурьера с крупной партией наркотиков.
36-летнего курьера задержали на территории железнодорожного вокзала полицейские транспортной ППС. Во время досмотра у задержанного обнаружили 66 свертков с неким веществом. Позднее экспертиза показала, что изъятое вещество является мефедроном.
— Действия задержанного квалифицированы по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), — сообщили в УТ МВД по СФО.
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Максим ЩЕГОЛЬКОВ.