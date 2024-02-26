В Новосибирске задержали наркокурьера с крупной партией наркотиков.

Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирск поступили все 10 новых трамваев из Белоруссии. В Новосибирске снег с крыш домов уберут до 15 марта. Кассация отменила взыскание 10 миллионов с экс-главы «Экологии-Новосибирск».