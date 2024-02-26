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Жителя Братского района судили за похищение подростка

Суд Братского района прекратил уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчину обвиняли в похищении несовершеннолетнего. Подсудимый скончался до вынесения приговора — на этом основании уголовное дело было прекращено. Об этом информационному агентству рассказали в пресс-службе суда.

Инцидент произошёл в посёлке Озёрный в августе 2022 года. Мужчина, подозревая, что 13-летний парень похитил его имущество, силой заставил подростка сесть в багажник автомобиля, после чего повёз его из населённого пункта. Однако во время движения машины подросток сумел открыть багажник, выскочить из транспортного средства и скрыться.

Спустя некоторое время похитителя задержали. На него возбудили уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего с применением насилия» (ч. 2 ст. 126 УК РФ). Как следует из картотеки суда, уголовное дело рассматривалось с весны прошлого года.