Жителя Братского района судили за похищение подростка

Инцидент произошёл в посёлке Озёрный в августе 2022 года. Мужчина, подозревая, что 13-летний парень похитил его имущество, силой заставил подростка сесть в багажник автомобиля, после чего повёз его из населённого пункта. Однако во время движения машины подросток сумел открыть багажник, выскочить из транспортного средства и скрыться.