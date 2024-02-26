При благоустройстве «Березовой рощи» в Ачинске выявили мошенничество

Как сообщают в пресс-службе Прокуратуры Красноярского края, в феврале 2023 года за 30 млн рублей с фирмой «Магистраль» заключили контракт на благоустройство парка «Березовая роща». Правоохранители заявляют, что подрядчик не до конца выполнил работы, но деньги получил.
«Вдоль центральной аллеи смонтированы светильники, стоимость которых меньше предусмотренной сметной документацией цены почти в 10 раз. При обустройстве водопропускной канавы на лыжероллерной трассе частично отсутствовало покрытие геотекстиля, стальные трубы не имели следов гидроизоляции, участок канавы замощен строительным мусором», — сказано в сообщении краевой Прокуратуры.
Заказчиком выступал муниципальный «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинск». На руководителя подрядной организации завели уголовное дело за мошенничество.