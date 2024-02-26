При благоустройстве «Березовой рощи» в Ачинске выявили мошенничество

Как сообщают в пресс-службе Прокуратуры Красноярского края, в феврале 2023 года за 30 млн рублей с фирмой «Магистраль» заключили контракт на благоустройство парка «Березовая роща». Правоохранители заявляют, что подрядчик не до конца выполнил работы, но деньги получил.