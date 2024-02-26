Журналист Думан Мухаметкарим пожаловался на пытки

«Я ответил судье, что, во-первых, (на тот момент — “Власть”) постановление не вступило в законную силу, и я в любом случае молчать не буду. Тогда Думан и сказал, что в целях моей защиты, чтобы у меня, как у адвокатов Айгерим Тлеужановой и Каласа Нурпеисова, не ставили вопрос о лишении лицензии, он принимает решение защиты меня путем отказа от услуг адвокатов на суде первой инстанции», — пояснил Нурпеисов.