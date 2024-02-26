Журналист Думан Мухаметкарим пожаловался на пытки

«Журналист Думан Мухаметкарим, которого обвиняют в “участии в запрещенной организации” и “финансировании экстремизма”, пожаловался на жестокое обращение по пути из суда в Конаеве в СИЗО в Талдыкоргане. В знак протеста, а также требуя открытого суда над собой, он нанес себе увечье», — говорится в сообщении в понедельник со ссылкой на адвоката Галыма Нурпеисова.
По словам адвоката, после суда Мухаметкарима «скрутили, вывели практически волоком и жестко бросили в неутепленный и никак не отапливаемый автозак».
«Его посадили в этот автозак, пристегнули наручниками к сидушке и с открытым люком повезли из Конаева обратно в Талдыкорган. Во-первых, холодно, во-вторых, задувает. В сидушке находился гвоздь, и чтобы хоть как-то обратить внимание на весь вот этот беспредел, он им начал протыкать себе руку».
Как отмечается, по приезду в Талдыкорган Мухаметкарима поместили в больницу, перевязали и поставили ему необходимые уколы против инфекций.
«По заявлению журналиста о жестоком обращении началась проверка, и рассмотрение дела приостановлено до 29 февраля для принятия решения по этой проверке», — сказано в сообщении.
По словам адвоката, кроме жестокого обращения причиной протеста Мухаметкарима стало рассмотрение его дела в закрытом режиме, для чего защита не видит никаких законных оснований, а также отсутствие какой-либо доказательной базы у обвинения.
Как заявил Нурпеисов, «экспертизы, которые предоставила в суд и готовится предоставить сторона защиты, а также опрос Мухтара Аблязова, за прямой эфир с которым судят Мухаметкарима, полностью опровергают все аргументы обвинения, включая вменяемую статью о финансировании экстремизма».
Так, по словам юриста, реквизиты для сбора на адвокатов Мухтару Аблязову, упомянутые в комментарии к прямому эфиру Мухаметкарима, не могли быть использованы.
«Мухтар Аблязов сказал: эти счета, которые для донатов показывались в комментариях на эфире у Думана, были заблокированы еще до этого. Он также сказал, что поступления от того, что показал Думан в своем эфире, не увеличились и не уменьшились».
Он также пояснил, что его подзащитный отказался от адвокатов из-за опасений за их безопасность. Защита дважды объявляла отвод судье, в том числе из-за несоблюдения презумпции невиновности. По словам Нурпеисова, когда он начал выдвигать требования, судья напомнил ему о том, что дело рассматривается в закрытом режиме.
«Я ответил судье, что, во-первых, (на тот момент — “Власть”) постановление не вступило в законную силу, и я в любом случае молчать не буду. Тогда Думан и сказал, что в целях моей защиты, чтобы у меня, как у адвокатов Айгерим Тлеужановой и Каласа Нурпеисова, не ставили вопрос о лишении лицензии, он принимает решение защиты меня путем отказа от услуг адвокатов на суде первой инстанции», — пояснил Нурпеисов.
Однако Мухамедкарим, по данным издания, вновь вернется под защиту адвокатов, если суд переведут в открытый режим.
Мухаметкарим был арестован после протеста против фальсификации итогов выборов в мажилис в марте 2023 года. Он провел 25 суток ареста после заявления о намерении выйти на митинг в знак несогласия с результатами парламентских выборов. 1 мая Мухаметкарим был снова задержан. Затем был арестован на два месяца по делу о «финансировании экстремизма». 15 июля КазТАГ сообщал, что у журналиста ухудшилось здоровье в СИЗО.