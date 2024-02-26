За 2023 год в Приморье снизилось количество ДТП, но выросло число погибших

В течение 2023 года на территории Приморья наблюдалось снижение количества ДТП на 3,2%, что составило 2 299 случаев по сравнению с 2022 годом. В то же время, число пострадавших сократилось на 2,1%, достигнув отметки в 2 980 человек. Однако количество погибших в ДТП увеличилось — жертвами автоаварий стал 241 человек, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
На федеральных дорогах ситуация также улучшилась: количество ДТП сократилось на 22,1%, а число пострадавших уменьшилось на 8%. Однако число погибших осталось на уровне 2022 года — 49 человек.
Снижение количества ДТП на дорогах местного значения составило 4,8%, с общим количеством в 1 577 случаев. Вместе с тем, количество раненых сократилось на 6,5%, а количество погибших снизилось на 10%.
Значительно уменьшилось количество ДТП, в которых водители находились в состоянии опьянения, на 1,6%. Также снизилось число пострадавших и погибших в подобных происшествиях.
По видам ДТП, столкновения транспортных средств остаются наиболее распространенным типом происшествий, составляя 40,1% от общего числа случаев. Наибольшее снижение замечено среди случаев наезда на велосипедистов, а также съезда с дороги. Однако в некоторых категориях, таких как наезд на стоящее ТС и опрокидывание, число происшествий выросло.
Кроме того, продолжилась активная работа по обеспечению безопасности на дорогах с использованием современных технологий и методов контроля.
Благодаря совместным усилиям правоохранительных органов и других служб удалось эффективно реагировать на нарушения ПДД. В 2023 году исполнено более 2 миллионов постановлений о назначении административных штрафов, что составило 94,5% от их общего числа. Общая сумма взысканных штрафов составила более 915 миллионов рублей.
Также в регионе установлены и активно используются комплексы фото— и видеофиксации нарушений ПДД. В 2023 году зафиксировано более 3,4 миллиона фотофактов нарушений, что является показателем роста на 64,3%.
Отметим, с начала 2024 года в Приморье зафиксировано 533 ДТП по причине несоблюдения скоростного режима. Из них 80 случаев — с пострадавшими. Эти инциденты унесли жизни 16 человек, а еще 104 получили различные травмы