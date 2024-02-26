За 2023 год в Приморье снизилось количество ДТП, но выросло число погибших

В течение 2023 года на территории Приморья наблюдалось снижение количества ДТП на 3,2%, что составило 2 299 случаев по сравнению с 2022 годом. В то же время, число пострадавших сократилось на 2,1%, достигнув отметки в 2 980 человек. Однако количество погибших в ДТП увеличилось — жертвами автоаварий стал 241 человек, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.