Дело Куандыка Бишимбаева поступило в суд

Об этом стало известно сегодня из судебного кабинета на сайте Верховного суда РК.
Согласно информации, начало дела назначено на сегодня, 26 февраля 2024 года. Оно будет рассматриваться в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны.
На скамье подсудимых — Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов. При попытке ознакомиться с материалами дела выходит запись: «Данное дело закрыто для публикации».
9 ноября 2023 года стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.
8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Куандыка Бишимбаева завершено. 11 января в столичном суде сообщили, что ему продлили арест до 9 марта.
Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо «Убийства, совершенного с особой жестокостью», вменяют еще и «Истязание».