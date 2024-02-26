В Сочи загорелся лес на горе Пикет

В Сочи на минувших выходных загорелся лес. Пожар случился на горе Пикет.



25 февраля в 19:40 в экстренные службы поступила информация о происшествии. Горожане сообщили о возгорании в районе Сочинского национального парка.



Пожарные прибыли на место спустя 10 минут. Они установили, что загорелась лесная постилка. Огонь успел охватить полосу, площадь которой составила 850 квадратных метров.



В 20:24 пламя локализовали. Еще спустя 3 минуты специалисты ликвидировали открытое горение. К 9 часам вечера огонь полностью был потушен, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.