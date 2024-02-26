Оставили без присмотра: в Приморье из-за огнестрела загадочно погиб ребенок во время охоты

Трагедия минувшим днем, 25 февраля, развернулась в Дальнегорске. Мальчик скончался из-за огнестрельной раны. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Как узнала «КП» от источника в правоохранительных органах, двое мальчиков вместе с отцом отправились в охотничье угодье в лес в Дальнегорском округе.
В какой-то момент к ним присоединился знакомый отца, вместе мужчины занимались своими делами в доме, но покой нарушил неожиданный звук выстрела. Оба выскочили на улицу. Страшная картина: на земле лежало тело мальчика с огнестрельным ранением груди. По информации «Комсомолки», мальчику было около 10 лет.
Взрослые вызвали медиков, однако школьник скончался в машине скорой помощи.
«Предварительно установлено, что ребенок получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, которое оставили без присмотра», — рассказали в прокуратуре Приморского края.
Так или иначе, было заведено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), в рамках которого проводится проверка.
Напомним, ранее мы писали о том, что подросток выстрелил в ребенка во Владивостоке.