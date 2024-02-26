Оставили без присмотра: в Приморье из-за огнестрела загадочно погиб ребенок во время охоты

Как узнала «КП» от источника в правоохранительных органах, двое мальчиков вместе с отцом отправились в охотничье угодье в лес в Дальнегорском округе.

В какой-то момент к ним присоединился знакомый отца, вместе мужчины занимались своими делами в доме, но покой нарушил неожиданный звук выстрела. Оба выскочили на улицу. Страшная картина: на земле лежало тело мальчика с огнестрельным ранением груди. По информации «Комсомолки», мальчику было около 10 лет.

«Предварительно установлено, что ребенок получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, которое оставили без присмотра», — рассказали в прокуратуре Приморского края.

Корреспонденту «Комсомолки» в ведомстве подтвердили, что мальчики были братьями. Однако нельзя утверждать, что курок спустил старший брат, подчеркнули в правоохранительных органах. В этой истории до сих пор остается много вопросов, например, почему оружие осталось без должного присмотра?