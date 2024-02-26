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Оставили без присмотра: в Приморье из-за огнестрела загадочно погиб ребенок во время охоты

Десятилетний мальчик погиб на охоте в Приморье из-за огнестрельного ранения.
Источник: Комсомольская правда

Трагедия минувшим днем, 25 февраля, развернулась в Дальнегорске. Мальчик скончался из-за огнестрельной раны. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Как узнала «КП» от источника в правоохранительных органах, двое мальчиков вместе с отцом отправились в охотничье угодье в лес в Дальнегорском округе.

В какой-то момент к ним присоединился знакомый отца, вместе мужчины занимались своими делами в доме, но покой нарушил неожиданный звук выстрела. Оба выскочили на улицу. Страшная картина: на земле лежало тело мальчика с огнестрельным ранением груди. По информации «Комсомолки», мальчику было около 10 лет.

Взрослые вызвали медиков, однако школьник скончался в машине скорой помощи.

«Предварительно установлено, что ребенок получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, которое оставили без присмотра», — рассказали в прокуратуре Приморского края.

Корреспонденту «Комсомолки» в ведомстве подтвердили, что мальчики были братьями. Однако нельзя утверждать, что курок спустил старший брат, подчеркнули в правоохранительных органах. В этой истории до сих пор остается много вопросов, например, почему оружие осталось без должного присмотра?

Так или иначе, было заведено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), в рамках которого проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что подросток выстрелил в ребенка во Владивостоке.

несчастный случай