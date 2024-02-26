Кашкадарьинского блогера Sardor gangster осудили на 10 суток ареста за хулиганство и разжигание вражды

По информации пресс-службы судов Кашкадарьинской области, 21 февраля Нишанский районный суд по уголовным делам рассмотрел дело 26-летнего Сардора Сафарбоева. Молодой человек публикует ролики в TikTok и YouTube под ником Sardor gangster.
Суд признал блогера виновным в совершении правонарушений по статьям 183 (мелкое хулиганство) и 184−3 (изготовление, хранение или распространение материалов, пропагандирующих национальную, расовую, этническую или религиозную вражду) Кодекса об административной ответственности Узбекистана.
В качестве наказания ему дали 10 суток административного ареста. Блогер подал апелляцию в Кашкадарьинский областной суд, однако решение суда первой инстанции было решено оставить без изменений.