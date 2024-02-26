В Беларуси на пожарах за сутки погибли пять человек — МЧС

Два пожара со смертельным исходом имели место в Брестской области: в агрогородке Головчицы Дрогичинского района — при возгорании жилого дома погиб неработающий мужчина 1966 г.р., и в деревне Большие Орлы Столинского района — также при пожаре жилого дома погиб его хозяин 1960 г.р.