В Беларуси на пожарах за сутки погибли пять человек — МЧС

Так, утром 25 февраля в огне погиб житель д. Новое Пашково Могилевского района 1984 г.р.
Еще одной жертвой огненной стихии стал минчанин 1963 г.р. Трагедия произошла по ул. Слободской — здесь горела квартира.
Два пожара со смертельным исходом имели место в Брестской области: в агрогородке Головчицы Дрогичинского района — при возгорании жилого дома погиб неработающий мужчина 1966 г.р., и в деревне Большие Орлы Столинского района — также при пожаре жилого дома погиб его хозяин 1960 г.р.
В результате пожара погиб и житель деревни Выголененты Сморгонского района Гродненской области 1965 г.р.
Причины всех пожаров и гибели людей на них устанавливаются.