В Волгограде водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими и скрылся

Вечером 25 февраля в Тракторозаводском районе Волгограда произошло ДТП, в котором пострадали два человека. А устроивший аварию водитель скрылся. В 21.34 напротив дома № 66 на улице Шурухина «ВАЗ-2112» выскочил на встречную полосу, где произошло столкновение с Ford Focus. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.