За праздничные выходные в Приморье потушили шесть природных пожаров

Шесть природных пожаров обнаружили и потушили с 23 по 25 февраля в Приморье, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства. Подробности в материале.
Как уточнили в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природных ресурсов, наиболее серьезное возгорание устранили 23 февраля. В Хасанском муниципальном округе сотрудники «Приморской авиабазы» потушили 100 гектаров горящей земли.
Два пожара 24 февраля и еще три 25 числа заметили до того, как они успели распространиться. За два дня пять возгораний по общей площади составили 32,5 гектара. В министерстве добавили, что лесной фонд не пострадал.
Всего с начала года зарегистрировали два лесных пожара и еще 16 — на землях иного типа, к лесному фонду не относящихся.
Напомним, ранее «Комсомольская правда» рассказывала о противопожарных мерах, принятых в нацпарке «Земля леопарда» в преддверии весенний сезон ландшафтных пожаров.