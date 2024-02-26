В Новосибирске неизвестные угрожают устроить стрельбу в 15 школах

В сети появился список новосибирских школ, в которых угрожают устроить стрельбу. Сообщение об этом было опубликовано изданием «Горсайт».
Родители получают странные сообщения со ссылкой на Telegram-канал, в котором неизвестный угрожает устроить расстрел в школах города 27 февраля.
«В этих местах произойдёт расстрел детей!! Нас может быть, как и 5 человек, так и 25, нам не страшно, полиция не может нас поймать», — указано в посте.
Аноним опубликовал список из 15 учреждений, в который вошли следующие школы: № 20, № 148, № 122, № 120, № 109, № 209, № 45, № 95, № 35, № 40, № 123, № 122, № 134, № 123, № 98.
Все материалы переданы во все оперативные службы.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что карантин по ОРВИ отменили во всех школах и детсадах Новосибирской области.