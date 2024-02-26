Мужчина лишился глаза из-за стрельбы на парковке в Воронеже

Мужчина лишился глаза из-за стрельбы на бульваре Победы в Воронеже, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Происшествие случилось на парковке у торгового центра 11 февраля. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения с просьбой подошёл к машине, где сидели двое молодых людей. Общение не задалось, воронежцы начали оскорблять друг друга. В пылу ссоры молодой человек достал пневматический пистолет и выстрелил мужчине в лицо, после чего сразу уехал.
Прохожие оказали потерпевшему первую помощь. Сохранить глазное яблоко не удалось. Стрелявший задержан. Он признал свою вину.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.