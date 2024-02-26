Братчанин получил «условку» за кражу у прадеда денег, которые тот хранил под матрасом

Инцидент произошёл в Центральном районе Братска. Ранее судимый молодой человек, зная, где прадед хранит свои сбережения, в ночное время забрался к нему в квартиру через окно. Престарелый родственник в это время спал. Тогда злоумышленник аккуратно приподнял матрас и вытащил из-под него 30 тысяч рублей. Затем также через окно покинул квартиру. Деньги потратил на выпивку, через несколько часов устроив застолье с приятелем.
Пропажу денег пенсионер заметил не сразу. Как только обнаружил, что из-под матраса исчезли деньги, вызывал полицию. Правоохранители сняли отпечатки пальцев и по ним определили, что в квартире мужчины побывал его же правнук, который ранее уже отбывал наказание за кражу. Злоумышленника задержали. Тот не стал скрывать, что обокрал прадеда.
Суд признал молодого человека виновным по статье «Кража» (ст. 158 УК РФ) и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. Кроме этого, суд постановил, чтобы родственник возместил пенсионеру украденные у него 30 тысяч рублей.