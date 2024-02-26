Братчанин получил «условку» за кражу у прадеда денег, которые тот хранил под матрасом

Инцидент произошёл в Центральном районе Братска. Ранее судимый молодой человек, зная, где прадед хранит свои сбережения, в ночное время забрался к нему в квартиру через окно. Престарелый родственник в это время спал. Тогда злоумышленник аккуратно приподнял матрас и вытащил из-под него 30 тысяч рублей. Затем также через окно покинул квартиру. Деньги потратил на выпивку, через несколько часов устроив застолье с приятелем.