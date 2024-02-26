В «РИТЭК» назвали причину масштабного разлива нефти под Волгоградом

Причина разгерметизации нефтепровода под Волгоградом — незаконная врезка в магистраль. Об этом сообщили в в пресс-службе нефтяной компании «Ритек». Авария спровоцировала масштабное загрязнение земли. Уточняется, что разгерметизация произошла между станциями перекачки «Антиповка» и «Южный Умет».
Региональное управления Росприроднадзора со ссылкой на оперативное сообщение от ООО «Ритек», официально фиксировало факт разгерметизации действующего нефтепровода системы промысловых трубопроводов Антиповско-Балыклейского месторождения. Осмотр показал загрязнение нефтепродуктами более 800 квадратных метров поверхности почвы.
Произошло загрязнение земель сельскохозяйственного назначения и части Верхне-Липовского лесничества. Ранее aif.vlg.ru сообщал о ЧП на нефтепроводе в Камышинском районе. По данным ООО «РИТЭК», надзорные органы уведомлены. В координации с ними проводится очистка загрязненной местности. Планируется и проведение рекультивационных работ.