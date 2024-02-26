В «РИТЭК» назвали причину масштабного разлива нефти под Волгоградом

Причина разгерметизации нефтепровода под Волгоградом — незаконная врезка в магистраль. Об этом сообщили в в пресс-службе нефтяной компании «Ритек». Авария спровоцировала масштабное загрязнение земли. Уточняется, что разгерметизация произошла между станциями перекачки «Антиповка» и «Южный Умет».