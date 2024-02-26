В Башкирии простились с погибшим в СВО 29-летним Фанисом Кагировым

Об этом сообщает администрация Учалинского района.
Фанис Кагиров родился 1 января 1994 года. Окончил школу в деревне Москово.
В 2012 году окончил Учалинский горно-металлургический техникум. С 2012 по 2013 год проходил срочную военную службу в рядах ВС РФ.
В сентябре 2022 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации. 23 декабря 2023 года погиб при выполнении боевых задач.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента РФ награжден Орденом Мужества посмертно.