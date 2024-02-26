Лжедиректор школы обманула пожилую уфимку на 1 млн рублей

По данным пресс-службы МВД по РБ, в полицию Уфы обратилась 65-летняя местная жительница. Она рассказала, что в одном из мессенджеров получила сообщение от неизвестного абонента. Женщина представилась директором школы, в которой пенсионерка работала несколько лет назад. Она сообщила об утечке данных в организации и предупредила о скором звонке сотрудников банка и правоохранительных органов.