Лжедиректор школы обманула пожилую уфимку на 1 млн рублей

По данным пресс-службы МВД по РБ, в полицию Уфы обратилась 65-летняя местная жительница. Она рассказала, что в одном из мессенджеров получила сообщение от неизвестного абонента. Женщина представилась директором школы, в которой пенсионерка работала несколько лет назад. Она сообщила об утечке данных в организации и предупредила о скором звонке сотрудников банка и правоохранительных органов.
Через некоторое время пенсионерке поступили звонки. Лжеспециалисты рассказали, что кто-то пытается оформить кредиты на ее имя. Для того, чтобы предотвратить нежелательные операции, они предложили поехать в офисы банков, получить кредиты и перечислить деньги на специальный счет. Ей пообещали, что после этого кредиты будут закрыты.
Горожанка доверилась мошенникам и действовала по их указаниям. Она оформила займы в нескольких банках и перевела более 1 миллиона рублей на якобы безопасный счет.
После этого женщина поехала домой и рассказала все дочери. Они обсудили ситуацию и решили позвонить начальнице самостоятельно. Выяснилось, что ее аккаунт был взломан злоумышленниками, а сообщение было поддельным.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
Ранее информагентство «Башинформ» сообщало, как 73-летняя жительница Уфы за пять дней отдала мошенникам 5 млн рублей, накопленные за 15 лет.