Дерзкое нападение на водителя скорой произошло в Темиртау

Нападение на водителя скорой произошло ночью 26 февраля в одном из дворов города, когда бригада приехала на вызов к больному. Водитель, ожидал медработников в машине, когда на него напали двое неизвестных. Они нанесли ему несколько ударов, повредили автомобиль и скрылись. Информация о ночном происшествии появилась в социальных сетях.
Коллеги водителя записали видео, на котором он рассказал о случившемся. В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области подтвердили информацию. Сообщается, что подозреваемые уже задержаны.
«26 февраля около 01.00 в Темиртау во дворе многоэтажного дома неизвестные нанесли телесные повреждения 45-летнему водителю бригады скорой помощи, который с медперсоналом прибыл на вызов. В результате потерпевший обратился в медицинское учреждение без госпитализации. Полицейские задержали двух подозреваемых в возрасте 25 и 29 лет. Злоумышленники водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование», — отметили в ведомстве.