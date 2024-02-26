Дерзкое нападение на водителя скорой произошло в Темиртау

Нападение на водителя скорой произошло ночью 26 февраля в одном из дворов города, когда бригада приехала на вызов к больному. Водитель, ожидал медработников в машине, когда на него напали двое неизвестных. Они нанесли ему несколько ударов, повредили автомобиль и скрылись. Информация о ночном происшествии появилась в социальных сетях.