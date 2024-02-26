В Иркутске лжеодноклассница похитила у 14-летней школьницы 1 млн рублей

В Иркутске мошенники взломали аккаунт подруги 14-летней девочки и убедили ее оформить три кредита. Всего школьница перевела на продиктованные ей счета вместе с накоплениями 1 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Поздно ночью девочке пришло сообщение в социальной сети якобы от одноклассницы, которая рассказала о проблемах с телефоном и попросила назвать код из СМС от мобильного банка. Затем лжеодноклассница пояснила, что произошла ошибка, из-за которой оператор может списать деньги со счета 48-летней матери. Пока родители спали, школьница взяла телефон с прикроватной тумбочки мамы и под руководством злоумышленников зашла в приложение банка, где перевела деньги.
Также еще одна братчанка стала жертвой мошенников. В сети она наткнулась на неудачный заработок путем оценки и выкупа товаров на маркетплейсе. Переводя деньги на указанные счета для закупа продукции онлайн-продавца, она потеряла более 100 тысяч рублей.
Всего за прошедшие выходные жители региона перевели на счета злоумышленников свыше 2,5 млн рублей. Наиболее популярной оказалась схема: звонок из «службы безопасности банка». За период праздничных дней от действий телефонных мошенников пострадали 13 человек.