В Иркутске лжеодноклассница похитила у 14-летней школьницы 1 млн рублей

В Иркутске мошенники взломали аккаунт подруги 14-летней девочки и убедили ее оформить три кредита. Всего школьница перевела на продиктованные ей счета вместе с накоплениями 1 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Поздно ночью девочке пришло сообщение в социальной сети якобы от одноклассницы, которая рассказала о проблемах с телефоном и попросила назвать код из СМС от мобильного банка. Затем лжеодноклассница пояснила, что произошла ошибка, из-за которой оператор может списать деньги со счета 48-летней матери. Пока родители спали, школьница взяла телефон с прикроватной тумбочки мамы и под руководством злоумышленников зашла в приложение банка, где перевела деньги.

Кроме того, к сотрудникам полиции обратилась 19-летняя жительница Братска. Она получила в мессенджере сообщение о выигрыше в 200 тысяч рублей. Девушка оплатила комиссию и получила уведомление о том, что на ее счет должна поступить семизначная сумма после оплаты налога и страховки в размере 183 тысяч рублей. Пострадавшей пообещали выплату в 5 млн рублей за выполнение указанных действий. Однако денег для очередного «депозита» у нее не оказалось. Суммарно аферисты похитили у девушки почти 200 тысяч рублей.