В Соликамске работница банка похитила у пенсионеров более 3 млн рублей

«Убедившись на личном опыте, что пожилых граждан можно легко ввести в заблуждение, обвиняемая решила на них заработать. На руку злоумышленнице сыграло и то, что “своих” бабушек и дедушек она хорошо знала, так как длительное время работала с ними и помогала проводить оплату по коммунальным услугам. Пенсионеры в свою очередь доверяли сотруднице, которая казалась им вежливой, общительной и очень милой девушкой», — отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.