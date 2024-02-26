В Соликамске работница банка похитила у пенсионеров более 3 млн рублей

Большинство пожилых клиентов банка пользуются старыми моделями кнопочных телефонов, в которых не установлено приложение, и они не могут отслеживать движение денег по своим счетам.
«Убедившись на личном опыте, что пожилых граждан можно легко ввести в заблуждение, обвиняемая решила на них заработать. На руку злоумышленнице сыграло и то, что “своих” бабушек и дедушек она хорошо знала, так как длительное время работала с ними и помогала проводить оплату по коммунальным услугам. Пенсионеры в свою очередь доверяли сотруднице, которая казалась им вежливой, общительной и очень милой девушкой», — отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Девушка придумала схему хищения денег, по которой обрабатывала пенсионеров с августа 2017 по сентябрь 2023 года. Пожилые люди обращались в банк для оформления вклада и приносили с собой деньги. Сотрудница готовила необходимые документы, по которым она якобы открывала вклад, и давала их подписать. В действительности все денежные средства она переводила на расчетный счет клиента.
Далее девушка выпускала локальную карту, после чего на телефон пенсионера приходил пин-код. Так как пожилые клиенты не понимали, что именно делает сотрудница банка, они передавали телефоны ей, чтобы она помогала. Девушка записывала пин-код, который вместе с локальной банковской картой открывал ей доступ к сберегательному счету клиента. Как только пенсионер покидал отделение банка, фигурантка обналичивала денежные средства.
При этом сотрудница продолжала работать с этими же клиентами, помогала продлевать договор по вкладу, убеждая пенсионеров, что банк заботится о своих клиентах и их сбережения растут в соответствии с процентной ставкой. Многие пенсионеры из года в год продлевали пустые вклады и не знали, что их деньги ушли в чужой карман в первый же день обращения в банк.
В полицию обратился один из пенсионеров, когда обнаружил отсутствие денежных средств на вкладе. В итоге потерпевшими по уголовному делу стали 12 жителей Соликамска, самому старшему из которых было почти 90 лет. Суммы похищенных средств варьируются от 50 до 750 тысяч рублей.
Более трех млн рублей, которые вывела девушка со счетов пожилых людей, она потратила на погашение собственных долгов. В настоящее время материалы уголовного дела направлены суд для рассмотрения по существу.