В Хабаровском крае экс-чиновник будет осужден за служебный подлог и злоупотребление

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, экс-начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации поселка Солнечный в сентябре 2022 года подписал акт. В документе были ложные сведения о якобы выполненных подрядчиком работах в полном объеме. Он знал, что работы по факту выполнены не были, тем не менее на счета подрядчика администрацией поселения перечислено свыше 800 тысяч рублей. Уголовное дело рассматривает Солнечный районный суд.