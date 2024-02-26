Под Волгоградом дачники нашли труп мужчины

Следователи устанавливают обстоятельства смерти жителя Волгоградской области, тело которого обнаружили дачники. Страшную находку жители Волжского сделали на территории СНТ «Радуга». По предварительной информации, следов насильственной смерти нет, но точная причина гибели будет известна только после результатов судебно-медицинской экспертизы.