За покупку и хранение наркотиков задержали 26-летнюю хабаровчанку, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
При досмотре девушки в ее сумке были обнаружены и изъяты две полимерные прозрачные банки с веществом темного цвета внутри. Экспертиза показала, что найденное вещество является наркотиком — гашишным маслом, его масса в высушенном виде составила 87,2 грамма.
Девушка рассказала, что осенью прошлого года, находясь в лесополосе села Ильинка, она нашла и сорвала части кустов дикорастущего наркосодержащего растения. Затем она изготовила наркотик для личного потребления, его она поместила в две банки и хранила при себе.
«Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 228 УК РФ “Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества”, окончено. С обвинительными заключениями они направлены в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет», — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.