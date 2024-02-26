Пьяный гродненец разбил сразу шесть авто, не дождавшись трезвого водителя

В Гродно пьяный водитель разбил сразу шесть автомобилей, сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
ДТП произошло ночью 26 февраля в областном центре. Пьяный 26-летний гродненец около 01.20 часов на улице Южной не справился с управлением и устроил массовую аварию. На своем «Опеле» пьяный водитель врезался в несколько припаркованных машин.
— Разбито шесть транспортных средств, — прокомментировали в ГАИ.
Медосвидетельствование выявило 1,2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе у фигуранта.
Мужчина рассказал, что сначала он приехал из Минска с другом, который был трезвым водителям. Однако около 01.00 часов водитель отошел домой, а мужчина остался в машине, но, увидев ключи в замке зажигания, решил поехать домой на машине.