Во Владивостоке водитель сбил 11-летнего подростка

Во Владивостоке в районе улицы Спиридонова, 15 произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток. Авария случилась, когда 11-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полиции Приморья.