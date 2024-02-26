Во Владивостоке водитель сбил 11-летнего подростка

Во Владивостоке в районе улицы Спиридонова, 15 произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток. Авария случилась, когда 11-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полиции Приморья.
Сотрудники полиции установили, что 56-летний водитель автомобиля Daihatsu Be-go двигался по улице Шепеткова в сторону улицы Адмирала Кузнецова. В районе дома № 15 на улице Спиридонова он совершил наезд на ребёнка.
Пострадавший получил ушиб головы и ему было назначено амбулаторное лечение.
По данному факту возбуждено административное производство, а также составлен административный материал в отношении водителя. Проводятся необходимые исследования для выяснения обстоятельств аварии.