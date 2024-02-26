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14-летнюю девочку сбили на переходе в Култуке

24 февраля вечером в посёлке Култук 36-летняя автоледи сбила 14-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Источник: ГУ МВД

Девочка вышла на переход, когда автоледи на своём Nissan Note решила обогнать автобус перед пешеходным переходом. Женщина не успела затормозить.

Девочку доставили в больницу. Полиция проводит проверку. Ход проверки контролирует прокуратура.